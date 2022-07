Frauen-EM 2022: Drama in Verlängerung! Deutschland verliert EM-Finale gegen England

Ella Toone erzielte in der 62. Minute per Traum-Lupfer die Führung für die Engländerinnen, nachdem sie von Keira Walsh freigespielt worden war. Der starken Lina Magull gelang in der 79. Minute nach einer schönen Kombination über Tabea Waßmuth und Sydney Lohmann der verdiente Ausgleich für die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)