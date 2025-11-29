Berger im "totalen Fokus": Erst das Finale, dann die Zukunft

SID 29.11.2025 • 14:25 Uhr Macht Ann-Katrin Berger weiter? Hört sie auf? Das will Deutschlands Nummer eins erst nach dem Rückspiel in Spanien klären.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird das Gespräch über ihre Zukunft mit Bundestrainer Christian Wück erst nach dem Finalrückspiel der Nations League führen.

„Ich möchte da, muss ich ehrlich sagen, erstmal mit dem Trainer darüber reden und da die Informationen austauschen. Und dann werden wir von da an einfach entscheiden“, sagte die 35-Jährige am Tag nach dem 0:0 im Hinspiel gegen Spanien in Kaiserslautern.

Ihr „totaler Fokus“ sei schließlich gerade nur auf das Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr) im Estadio Metropolitano in Madrid gerichtet, „auf eine Trophäe, die wir gewinnen können“, wie die frischgebackene US-Meisterin vom NWSL-Klub Gotham FC betonte: „Danach werden wir auf jeden Fall mal zusammensitzen und gucken, wie es weitergeht.“

Berger erlebt ruhigen Abend im Finale

Seit der EM hatte Berger ihre Zukunft im DFB-Tor über das laufende Jahr hinaus offen gelassen. Wück hatte zuletzt mit Blick auf das nächste Großereignis in Brasilien geäußert: „Ich möchte ihre Meinung hören, ob sie es sich zutraut, 2027 eine WM zu spielen. Es ist wichtig, erstmal zu hören, wie sie sich fühlt, wie ihr Körper sich anfühlt.“