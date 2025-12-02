Finale gegen Spanien: DFB-Team für Elfmeterschießen gewappnet

SID 02.12.2025 • 05:34 Uhr Vor dem Finale der Nations League gegen Spanien setzt Bundestrainer Wück auf sichere Elfmeterschützinnen. Sollte es zum Nervenkrimi vom Punkt kommen, wollen die deutschen Fußballerinnen vorbereitet sein.

Falls es zum Nervenkrimi vom Punkt kommt, werden die deutschen Fußballerinnen vorbereitet sein. „Die EM ist noch nicht so weit weg. Natürlich haben wir unsere Elfmeterschützinnen im Kopf“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Nations-League-Finalrückspiel gegen Spanien am Dienstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) in Madrid.

Gesetzt sind unter anderem Kapitänin Giulia Gwinn, Vizekapitänin Janina Minge und Sjoeke Nüsken. Seit der EM, als sich das DFB-Team im dramatischen Viertelfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen durchsetzte, sind auch neue Kandidatinnen hinzugekommen - wie Elisa Senß, „die im Verein mittlerweile zur Elfmeterschützin geworden ist, die sich da auch viel sicherer fühlen als noch zur EM“, erklärte Wück: „Von daher sind wir, glaube ich, gewappnet und müssen uns darüber keine Gedanken machen, wenn es denn dann so weit ist.“

Nations League: Remis im Hinspiel

Nach dem 0:0 im Hinspiel in Kaiserslautern am vergangenen Freitag ist klar, dass im Falle eines erneuten Unentschiedens im Estadio Metropolitano erst eine Verlängerung gespielt wird. Steht immer noch kein Sieger fest, käme es danach zum Elferschießen.