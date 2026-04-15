Schock trotz 5:1! DFB-Frauen bangen um Kapitänin Gwinn

SID 15.04.2026 • 05:26 Uhr Wie schlimm hat es die DFB-Kapitänin an der linken Schulter erwischt? Weitere Untersuchungen am Mittwoch sollen Klarheit bringen.

Die Diagnose ließ auf sich warten, also drückten die deutschen Fußballerinnen ihrer verletzten Kapitänin weiter fest die Daumen. „Das war wieder ein Schockmoment für uns“, sagte Elisa Senß über Giulia Gwinns Schulterblessur beim 5:1 (1:0) gegen Österreich: „Wir hoffen einfach nur das Beste, dass es nichts Schlimmeres ist.“

Wück erklärt Gwinn-Auswechslung

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war Gwinn ausgewechselt worden, obwohl sie nach einer Eis-Behandlung erst noch aufs Feld zurückgekehrt war. „Sie wollte weiterspielen. Aber man hat gemerkt, dass sie nicht befreit spielen konnte. Daher hat es keinen Sinn gemacht“, erklärte Bundestrainer Christian Wück die Entscheidung, die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern lieber aus dem Spiel zu nehmen.

Untersuchungen entscheiden über Ried-Einsatz

Am Mittwoch sollen weitere Untersuchungen Aufschluss geben, wie schlimm es die 26-Jährige erwischt hat. Und ob sie beim zweiten Nachbarschaftsduell der WM-Qualifikation am Samstag (18.00 Uhr/sportstudio.de) in Ried mitwirken könnte.

Wück tadelt trotz WM-Kurs

Mit neun Punkten aus drei Qualifikationsspielen liegt die DFB-Auswahl voll auf Kurs Richtung WM 2027 in Brasilien. Dennoch übte Wück nach der zähen ersten Hälfte beim Heimsieg in Nürnberg Kritik. „Wir sind nicht ganz an unser Leistungslimit gekommen“, befand der Bundestrainer und bemängelte viele „unnötige Fehler und viele Pässe, die nicht auf höchstem Niveau gespielt wurden“.

Cleverness fehlt für Topnationen-Status