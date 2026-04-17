DFB-Frauen: Wück pocht auf die "Basics"

SID 17.04.2026 • 13:22 Uhr Bundestrainer Christian Wück erwartet im WM-Qualifikationsduell in Ried mehr Souveränität. In der Abwehr droht ein weiterer Ausfall.

Beim schnellen Wiedersehen mit Österreich fordert Christian Wück eine Leistungssteigerung der deutschen Fußballerinnen.

„Wir wollen in den Basics einfach souveräner und stabiler werden“, sagte der Bundestrainer vor dem nächsten Nachbarschaftsduell der WM-Qualifikation am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried.

Dazu gehören für ihn vor allem „ein gutes Passspiel, der erste Kontakt, die Orientierung“. Stets das Augenmerk darauf zu legen, sei eine „Fleißaufgabe“ für seine Spielerinnen: „Dass sie immer wieder versuchen, im Training, im Verein und hier bei uns an ihre Leistungsgrenzen zu gehen, auch wenn es vielleicht gar nicht nötig ist.“

Wück deutet Rotationen im DFB-Team an

Nach dem 5:1 (1:0) im Hinspiel am vergangenen Dienstag in Nürnberg hatte Wück vor allem an der zerfahrenen ersten Hälfte Kritik geübt, nun äußerte er auch Verständnis: „Ich bin natürlich auch nicht blauäugig. Ich weiß, dass man nicht immer seine 100 Prozent abrufen kann. Aber wir wollen es zumindest versuchen.“

Wück kündigte an, seine Startelf eventuell „auf der einen oder anderen Position“ zu verändern. „Wir haben zwei, drei Spielerinnen, die ziemlich müde sind“, erklärte der Bundestrainer, Rebecca Knaak laboriere zudem an muskulären Problemen. Ob die Stammkraft in der Innenverteidigung dennoch zum Einsatz kommen kann, soll erst bei der Aktivierung am Samstagvormittag entschieden werden.