Seit ihrem Not-Einsatz als Torhüterin ist Janina Minge bestens vorbereitet. „Ich habe meine eigenen Torwarthandschuhe bekommen, ich habe mittlerweile auch mein eigenes Torwarttrikot tatsächlich“, berichtete die Fußball-Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg. Im Fall der Fälle würde sie auch für das DFB-Team zwischen die Pfosten gehen.
Not-Torhüterin: DFB-Star scherzt
Allrounderin notfalls auch ins Tor
„Natürlich hoffen wir, dass es nicht wieder vorkommt, aber ja, ich stehe jederzeit zur Verfügung, auch im Tor“, sagte die 26-Jährige, die eigentlich in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld aufläuft: „Jetzt kann ich wirklich von mir behaupten, ich habe schon jede Position gespielt, das können auch nicht so viele von sich sagen. Von daher: Ich bin bereit, wenn es dazu kommt.“
Am vergangenen Bundesliga-Spieltag war Minge kurzerhand ins VfL-Tor gegangen, als Stammkeeperin Stina Johannes in der Schlussphase des 3:3 bei Union Berlin mit Rot vom Feld musste und Wolfsburg nicht mehr wechseln konnte. Nach der denkwürdigen Partie habe sie „unfassbar viele Nachrichten“ bekommen, erzählte Minge: „Es war jetzt auch keine alltägliche Situation.“
Derby-Vibes vor WM-Quali gegen Österreich
Derzeit bereitet sich die gelernte Polizistin mit dem DFB-Team in Herzogenaurach auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich vor. „Das hat so ein bisschen Derby-Vibes auf Nationalmannschaftsebene“, sagte Minge vor den Nachbarschaftsduellen am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg und vier Tage darauf in Ried (18.00 Uhr/sportschau.de): „Wir kennen sehr viele Spielerinnen aus der Bundesliga.“