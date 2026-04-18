WM-Quali heute: Österreich - Deutschland LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Nächste DFB-Gala?

SPORT1 18.04.2026 • 15:00 Uhr Nur vier Tage nach dem überzeugenden 5:1 treffen die DFB-Frauen erneut auf Österreich und können einen großen Schritt in Richtung direkte WM-Qualifikation machen. SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel am Samstag verfolgen können.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ist in der WM-Qualifikation erneut gegen Österreich gefordert – und das nur vier Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen. Beim deutlichen 5:1-Erfolg am vergangenen Dienstag untermauerte das Team von Bundestrainer Christian Wück seine Ambitionen, in Quali-Gruppe Vier der A-Liga ohne Punktverlust zur WM 2027 zu marschieren.

Nach dem Kantersieg von Nürnberg kommt es heute Abend ab 18 Uhr (LIVETICKER) im österreichischen Ried im Innkreis zum Wiedersehen. Mit einem erneuten Sieg könnte die DFB-Auswahl einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen.

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Nach drei Siegen aus drei Spielen steht Deutschland souverän auf Platz eins der Quali-Gruppe. Beim 5:1 gegen Österreich kassierte das Team das erste Gegentor der bisherigen Qualifikationsrunde. Auch die anderen beiden Gruppengegner Norwegen (4:0) und Slowenien (5:0) hatten die EM-Halbfinalistinnen von 2025 deutlich besiegt.

Nach Kantersieg im Hinspiel: Wück kündigt Rotation an

Nun kommt es binnen weniger Tage zum zweiten Nachbarschaftsduell: „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagte Stürmerin Lea Schüller zur ungewöhnlichen Situation. „Wir werden uns erneut auf die Österreicherinnen vorbereiten und die Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen. Und dann geht es weiter.“

Der Bundestrainer deutete im Vorfeld der Partie eine Rotation an: Wück gab bekannt, seine Startelf eventuell „auf der einen oder anderen Position“ zu verändern. „Wir haben zwei, drei Spielerinnen, die ziemlich müde sind“, erklärte er.

Anfang Juni stehen dann die letzten beiden Qualifikationsspiele an. Für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren sich nur die Gruppensiegerinnen der A-Liga auf direktem Wege.