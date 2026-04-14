WM-Quali heute: Deutschland-Österreich LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Nächster Sieg der DFB-Frauen?

SPORT1 14.04.2026 • 15:00 Uhr Zwei Spiele, ein klares Ziel: Die DFB-Frauen treffen im Nachbarschaftsduell auf Österreich – und können mit zwei Siegen einen großen Schritt in Richtung direkte WM-Qualifikation machen. SPORT1 erklärt, wo Sie das Spiel am Dienstag verfolgen können.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft peilt den nächsten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien an. Nach einem optimalen Start in die Qualifikation mit zwei Siegen wartet nun gegen Österreich ein Nachbarschaftsduell – und eine richtungsweisende Aufgabe im Kampf um das WM-Ticket.

Heute Abend (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) kommt es in Nürnberg zum ersten Duell, nur vier Tage später folgt direkt das Rückspiel (ab 18 Uhr im LVETICKER) im österreichischen Ried. Das Team von Bundestrainer Christian Wück geht als Favorit in die Partie. Während die DFB-Auswahl die ersten beiden Quali-Spiele souverän gestalten konnte, stehen die Österreicherinnen nach zwei 0:1-Niederlagen bereits unter Druck.

Frauen WM-Qualifikation heute LIVE: So verfolgen Sie Deutschland – Österreich im Free-TV:

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Zuletzt war die Dominanz der deutschen Nationalmannschaft gegen das Nachbarland groß wie zuletzt in der UEFA Women’s Nations League im Juni 2025, als Deutschland einen klaren 6:0-Sieg feierte. DFB-Star Jule Brand warnte dennoch: „Österreich wird es uns sehr schwer machen, deshalb müssen wir als Team gut funktionieren“, und fügte hinzu: „Es wird wichtig sein, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und von der ersten Minute an da sind.“

Nachbarschaftsduell „immer etwas Besonderes“

Durch die personelle Verbindungen beider Nationen erhält die Partie zusätzliche Besonderheit: Gleich zwölf Spielerinnen aus dem österreichischen Kader spielen in der Bundesliga, viele Akteurinnen kennen sich daher bestens aus dem Ligaalltag.

„Gegen Österreich ist es immer etwas Besonderes, es macht immer Spaß, gegen sie zu spielen, es ist wie ein kleines Derby. Unser Ziel ist es natürlich, beide Spiele zu dominieren, zu gewinnen und den großen Schritt in Richtung WM zu machen“, betonte Sjoeke Nüsken am Sonntag auf der DFB-Pressekonferenz.