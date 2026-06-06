Traumdebüt! Marie Müller schießt DFB-Frauen zur WM 2027

SID 06.06.2026 • 06:41 Uhr Erstes Länderspiel, erstes Tor und das WM-Ticket gelöst: Als Ersatz für Giulia Gwinn rückt die Newcomerin ins Rampenlicht.

Als Marie Müller die vielen wartenden Reporterinnen und Reporter sah, staunte die Senkrechtstarterin nicht schlecht. „Wow“, entfuhr es ihr, dann beantwortete sie noch ein wenig schüchtern die vielen Fragen nach ihrem Traumdebüt. Das erste Länderspiel, gleich das erste Tor geschossen, mit dem DFB-Team das WM-Ticket für Brasilien 2027 gelöst – all das löste „ein unglaubliches Gefühl“ bei der 25-Jährigen aus: „Es ist viel, aber ich bin sehr glücklich.“

Richtig realisiert hatte die Vertreterin der verletzten Kapitänin Giulia Gwinn als Rechtsverteidigerin ohnehin noch nicht, was da beim 2:0 (2:0) in diesem wichtigen Heimspiel gegen Norwegen in Köln passiert war: „Ich muss erst mal in die Kabine, das sacken lassen.“

Eigentlich war die Abwehrspielerin vom US-Klub Portland Thorns bereits Anfang 2025 der Premiere ganz nah gewesen. Doch einem Kreuzbandriss im Training beim Nationalteam folgte eine lange Zwangspause. Umso schöner war nun das märchenhafte Comeback im Kreise der Auswahl von Christian Wück.

Bundestrainer lobt Newcomerin Müller

Auch der Bundestrainer war voll des Lobes für die Newcomerin. „Sie ist ja schon länger auf unserer Liste“, sagte Wück: „Sie hat bestätigt, was wir von ihr erwartet haben. Und Marie hat noch unheimlich viel Potenzial auf dieser Position, die für unser Spiel so wichtig ist.“