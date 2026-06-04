WM-Quali: DFB darf bei Berger wohl hoffen

SID 04.06.2026 • 17:12 Uhr Im Kampf um das WM-Ticket gibt es bei den DFB-Frauen positive Neuigkeiten. Vor dem Showdown am Freitag darf man auf einen gewohnten Rückhalt hoffen.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger wird den deutschen Fußballerinnen im Matchball-Spiel ums WM-Ticket gegen Norwegen voraussichtlich zur Verfügung stehen. „Wir gehen alle davon aus, dass sie morgen spielen wird“, sagte Bundestrainer Christian Wück vor dem Showdown in Köln am Freitag (20.35 Uhr im LIVETICKER).

Nach einer vor zwei Wochen erlittenen Bauchverletzung konnte Berger ihr Trainingspensum in den letzten Tagen steigern bis hin zu 100 Prozent im Abschlusstraining. „Sie hat immer ein positives Signal gegeben“, berichtete Wück, dessen Team mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel vorzeitig die Qualifikation für die Endrunde in Brasilien 2027 perfekt machen kann.

„Wir wissen, dass wir uns direkt qualifizieren können. Und so wollen wir auch ins Spiel reingehen. Wir wollen mit den Zuschauern im Rücken, in diesem wirklich tollen Stadion, unsere beste Leistung abrufen“, sagte Wück, „und dann wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“ Das Hinspiel in Norwegen hatte Deutschland 4:0 gewonnen.

Ausfälle plagen DFB-Abwehr

Wie er seine Stammformation in der Abwehr nach den vielen Ausfällen umbauen wird, verriet Wück noch nicht. Spielführerin Giulia Gwinn und Franziska Kett fehlen aufgrund von Verletzungen, Vize-Kapitänin Janina Minge fällt gegen Norwegen wegen einer Rotsperre aus.

Die DFB-Elf wird somit erstmals Sjoeke Nüsken aufs Feld führen. „Es ist eine unglaubliche Ehre, als Kapitänin auf dem Platz stehen zu dürfen“, sagte die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea.