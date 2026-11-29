Die 32-Jährige vom FC Bayern gehört zu den alten Hasen im Kader - macht in Brasiliens Fitness-Studios aber ganz neue Erfahrungen.

Linda Dallmann sieht sich als erfahrene Fußball-Nationalspielerin mit Blick auf die WM in besonderer Verantwortung. Es sei „vielleicht wichtiger als bei den Turnieren davor“, gerade für die jüngeren Spielerinnen „mit seiner Erfahrung eine Rolle zu übernehmen, die dem Team helfen kann“, sagte die Mittelfeldspielerin von Bayern München in Rio de Janeiro: „Da sehe ich meine Funktion vor allem in den nächsten Monaten.“

Im aktuellen Kader für die Länderspiele in Argentinien in der Nacht zu Montag (0.15 Uhr) sowie gegen Peru in Rio (Freitag, 22.15 Uhr) ist nur Torhüterin Ann-Katrin Berger (36) älter als die 32-jährige Dallmann. Die 79-malige Nationalspielerin ist beim Doublesieger in München Stammkraft und erzielte in der Liga bislang drei Tore und zwei Vorlagen in elf Einsätzen.

So erfahren Dallmann mittlerweile auch ist, beim Testlauf für die WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) macht sie als Fitness-Freak in Südamerika trotzdem noch ganz neue Erfahrungen. „Die Fitnessstudios hier sind eher so etwas wie… eine Partyzone oder so, mit lauter Musik und vielen Leuten“, berichtete Dallmann, „ganz anders als in Deutschland. Es war also sehr lustig, das zu sehen.“

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