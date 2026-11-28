Der Bundestrainer sichert der Nationalspielerin Rückhalt in der schwierigen Situation zu.

Bundestrainer Christian Wück empfindet das WM-Aus der gesperrten Laura Freigang als „herben Verlust“ für das Fußball-Nationalteam. „Es tut mir menschlich natürlich auch sehr weh, dass so eine Spielerin jetzt erstmal keinen Fußball mehr spielen darf“, sagte der 53-Jährige am Samstag bei einer Medienrunde in Rio de Janeiro.

Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt sei „für das komplette Mannschaftsgefüge unheimlich wertvoll“, betonte Wück: „Auch wenn sie weniger Spielzeit in der letzten Zeit bei uns bekommen hat, haben wir einfach gemerkt, wie wertvoll sie für die Harmonie im Team ist.“ Die 28-Jährige könne sich aber in der schwierigen Zeit auf „jegliche Unterstützung“ durch das DFB-Team verlassen: „Das weiß sie.“

Wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammengang mit Dopingkontrollen ist Freigang erst ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt. Das hatten die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) und der Deutsche Fußball-Bund nach einer Entscheidung per außergerichtlichem Vergleich am Donnerstag bekannt gegeben.

In Brasilien bereiten sich die DFB-Frauen auf ihre Tests zum Jahresabschluss in Argentinien in der Nacht zu Montag (0.15 Uhr) sowie gegen Peru in Rio (4. Dezember, 22.15 Uhr) vor. Freigang war ursprünglich für den Kader nominiert worden, am Dienstag aber folgte aufgrund eines grippalen Infekts ihre Absage.