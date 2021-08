DFB-Pokal: Gladbach gegen FC Bayern - BVB mit Heimspiel

Mainz-Vorstand Christian Heidel erklärte: “Flutlicht-Atmosphäre, ein Alles-oder-nichts-Spiel, was will man mehr? Mit Arminia Bielefeld treffen wir auf einen Liga-Konkurrenten auf Augenhöhe, gehen die Aufgabe aber selbstverständlich mit dem Ziel an, ins Achtelfinale einzuziehen.”