DFB-Pokal: Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 2:0

Der frühere Heidenheimer Marc Schnatterer hatte sogar die Mannheimer Führung auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem Freistoß an Nationaltorwart Kevin Trapp (40.). In der Schlussphase des ersten Durchgangs wäre ein Treffer für die Gastgeber hochverdient gewesen, Frankfurt taumelte schwer angeschlagen in die Pause.