DFB-Pokal: FC Bayern weiter ohne Trainer Julian Nagelsmann

Ob Nagelsmann in der Bundesliga am Samstag im Auswärtsspiel bei Union Berlin auf die Trainerbank zurückkehren kann, ist offen. „Das kann man nicht planen. Am Ende ist es Thema des Gesundheitsamtes und der Testungen“, erklärte Nagelsmann und fügte hinzu: „Wenn das Virus noch Bock hat, weiter drinzubleiben, werde ich hier festsitzen. Ich muss abwarten, was passiert.“