Borussia Dortmund: Bleibt Matthias Sammer Berater beim BVB?

Die Anzeichen verdichten sich also, dass Terzic ab Sommer in der BVB-Rangfolge direkt an Nummer zwei hinter Kehl stehen wird. Letzterer wiederum darf noch eine Vertrauensperson installieren, die ihm zuarbeiten wird, die aber kaum Entscheidungsgewalt hat. „Im Sommer, wenn Michael nicht mehr da sein wird, wird es ein paar Verschiebungen geben, was Profile und Zuständigkeiten angeht“, sagt Kehl. „Ich mache mir Gedanken, was fehlt und wo ich Unterstützung brauche.“