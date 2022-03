DFB-Pokal: Felix Zwayer wurde kein Gefallen getan - SPORT1-Kommentar

Natürlich: Wenn Zwayer weiterhin auf höchstem Niveau Spiele leiten will und soll, kann auch der DFB ihn nicht ewig schützen. Ihm nach all dem Wirbel um die Vorwürfe aus Dortmund und von Jude Bellingham im Besonderen noch in dieser Saison ein solches Spiel zu übertragen, war dennoch ein Eigentor.