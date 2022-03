RB Leipzig: Domenico Tedesco kann Julian Nagelsmann gefährlich werden - Kolumne

Kurzfristig ist der Sieg des DFB-Pokals das Ziel, der erste große Titel. Dafür muss am Mittwoch (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Viertelfinale Hannover 96 geschlagen werden. Leipzig ist der große Favorit, Julian Nagelsmann und die Bayern sind schon ausgeschieden. Ein Triumph in Berlin, am 21. Mai, könnte ein wichtiger Fingerzeig werden - ja, auch in Richtung München.