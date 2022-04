Halbfinale in Leipzig: Fischer hofft auf "kleine Sensation"

Dazu wollen die Eisernen aber auch den Schwung aus der Liga mit drei Siegen in Serie und dem 2:0-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag mitnehmen. "Die erste Hälfte gibt uns Aufschwung, so eine Leistung brauchen wir gegen Leipzig über 90 Minuten", betonte Fischer, der RB eine "enorme individuelle Qualität" bescheinigte.