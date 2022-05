DFB-Pokal 2022/23: Die Auslosung am 29. Mai LIVE im TV und Ticker

Am „Finaltag der Amateure“ wurden vom DFB die Sieger der 21 Landespokal-Wettbewerbe ermittelt. Diese dürfen in der kommenden Spielzeit in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals antreten. Zudem sind jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bei der 1. Runde mit von der Partie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)