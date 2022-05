Mintzlaff wehrt sich gegen RB-Leipzig-Kritiker: "Wer immer noch nicht kapiert hat ..."

Nach der Ankunft aus Berlin trugen sich die RB-Profis am Sonntag in das Goldene Buch der Stadt Leipzig ein. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco wurde von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Festsaal des Alten Rathauses empfangen. Anschließend ging es für das Team in einem offenen Truck zur Titelparty mit den Fans auf der Festwiese.