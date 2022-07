BVB: Neues zu Sébastien Haller! Pressekonferenz mit Terzic und Kehl vor DFB-Pokal gegen 1860 zum Nachlesen

„Wir haben mit den Spielern ausführlich gesprochen und unseren Ablauf etwas angepasst. Es passt nicht, dass man ,wenn man so eine Nachricht bekommt, am nächsten Tag über Spaßaktivitäten nachdenkt. Es ist das passiert, was ich erwartet habe. Wir reden über den Menschen Sébastien Haller. Es trifft uns extrem hart. Unsere Gedanken sind jeden Tag bei ihm und wir wünschen ihm alles Gute. Aber es kommen auch die sportlichen Themen, die wir in Angriff nehmen müssen. Aber in erster Linie geht es darum, dass Sébastien schnell wieder gesund ist.“