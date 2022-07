BVB-Sorgen um Süle: Ex-Bayern-Star fällt wohl mit Muskelverletzung vorerst aus

„Niklas hat ein bisschen was am Oberschenkel gespürt“, hatte Edin Terzic nach dem Sieg im Pokal erklärt: „Das ist das gute, wir müssen kein Risiko mehr eingehen, wir konnten Mats Hummels einwechseln. So stellen wir uns das vor.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)