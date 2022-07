DFB-Pokal: Schalke 04 siegt gegen Bremer SV - Sané-Bruder feiert Profidebüt

Die Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers um den neuen Trainer Frank Kramer setzte sich in Oldenburg mit 5:0 (4:0) gegen den von Beginn an überforderten Regionalligisten durch, der viel Einsatz, aber kein Warmwasser in den Duschen bieten konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)