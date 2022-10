FC Bayern: Nagelsmann verteilt Einsatzgarantie: "Auch morgen wird er spielen" - PK zum Nachlesen

„Ich erlebe die Spieler in der Reha nicht so viel. Generell weiß ich, dass Reha das ungemütlichste Training ist. Er hat da immer gut gearbeitet. Menschlich ist er einer, der einfordert, der Dinge erklärt haben möchte. Einfach zu untermauern Spiele entscheiden zu können. Ich mag an ihm, dass er verantwortungsbewusst umgeht. Fußballerisch ist er herausragend. Hat eine gute Technik, einen guten Körper. Er ist einer der besten Tänzer, das sieht man auch auf dem Feld. Hat eine gute Finesse mit dem Ball am Fuß und einen sehr intelligenten Abschluss. Hatte Konkurrenz mit Lewy, die ist nicht mehr da. Er trainiert sehr gut und fleißig. Gegen Freiburg hat er ein Weltklasse-Spiel gemacht und wir morgen auch beginnen.“