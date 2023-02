DFB-Pokal heute LIVE: Mainz - FC Bayern, Leipzig - Hoffenheim im TV & Livestream

Der FC Bayern München will ins Viertelfinale des DFB-Pokals!

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt am Mittwochabend im Achtelfinale beim 1. FSV Mainz 05 an und will das erste Mal seit drei Jahren die Runde der letzten Acht erreichen.

Doch dafür bedarf es einer besseren Leistung als über weite Teile der ersten drei Bundesliga-Spiele in diesem Jahr. Denn bisher ist die Nagelsmann in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg, alle drei Partien endeten mit 1:1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

DFB-Pokal heute: Mainz 05 - FC Bayern

Auch Nagelsmann weiß, um was es in Mainz geht - auch für sein eigenes Standing. Es sei „sehr wichtig, den Bock umzustoßen und in einen Lauf zu kommen für die ganz großen Wochen“, sagte er am Dienstag. Immerhin kann er wieder auf den zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka zurückgreifen.

In den beiden vergangenen Jahren hatten sich die Bayern jeweils in der zweiten Pokalrunde gegen Kiel und Gladbach blamiert. Dies sei, so der Trainer, „natürlich nicht der Anspruch des FC Bayern. Das Double ist bei Bayern immer das Minimalziel.“

DFB-Pokal LIVE: Hier können Sie die Achtelfinal-Partien verfolgen

TV: ARD , Sky,

, Stream: Sky Go

Ticker: DFB-Pokal Liveticker auf SPORT1.de

Unklar ist, ob Neuzugang Joao Cancelo gegen die 05er schon eine Rolle spielen wird. „Er ist fit und rein theoretisch kann er morgen spielen. Ich bin mir bei der Aufstellung noch nicht ganz sicher“, betonte der 35-Jährige einen Tag vor dem Spiel.

Mainz-Trainer Bo Svensson erwartet derweil eine Trotzreaktion des schwächelnden Rekordmeisters. „Ich glaube, sie kommen voll motiviert. Wenn man sie infrage stellt, wollen sie es beweisen“, sagte der Däne.

Auch Sicht der Bayern seien drei Punkte aus den jüngsten drei Bundesligaspielen „zu wenig, es ist vielleicht eine Ergebniskrise“, sagte Svensson, man müsse deren Spiele allerdings „differenziert“ sehen. Zudem gehe es ihn „nicht viel an. Das sind alles Bayern-Fragen“.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim

Vom jüngsten Transfer der Münchner zeigte sich Svensson begeistert. Cancelo sei „ein absoluter Weltklassespieler, einer der besten Außenverteidiger der Welt“, sagte der 43-Jährige. Mainz benötige „ein perfektes Spiel“, dennoch sei das Pokalduell eine „richtig geile Herausforderung“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Verzichten müssen die Rheinhessen weiter auf Stammtorhüter Robin Zentner (Rückenprobleme). „Ich glaube, dass er innerhalb kurzer Zeit wieder zur Verfügung stehen wird“, sagte Svensson. Gegen die Bayern wird aber erneut Finn Dahmen im Tor stehen.

Am frühen Abend ist zudem auch der Titelverteidiger gefordert. RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim. Während das Team von Marco Rose in Topform ist und seit September kein Pflichtspiel mehr verloren hat, herrscht im Kraichgau Krisenstimmung: Seit Oktober wartet das Team von André Breitenreiter auf einen Sieg.

Die TSG wartet seit acht Bundesligaspielen auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte. Als Reaktion auf das Tief hat Hoffenheim den dänischen Nationalspieler Thomas Delaney (31) verpflichtet. Der frühere Profi von Borussia Dortmund und Werder Bremen wurde vom spanischen Erstligisten FC Sevilla ausgeliehen. Ob Delaney schon in Leipzig zum Einsatz kommen wird, ließ Breitenreiter am Dienstag offen.

Die Personalnot spricht für einen Einsatz des erfahrenen Mittelfeldspielers, der die Mannschaft stabilisieren soll. In Leipzig werden Kevin Vogt, Robert Skov, Angelo Stiller, Pavel Kaderabek, Dennis Geiger, Jacob Bruun Larsen und Grischa Prömel fehlen.

-----