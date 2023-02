DFB-Pokal: So lief das Debüt von Bayern-Neuzugang Joao Cancelo

Der portugiesische Außenverteidiger, bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen, rückte nach nur einer vollen Trainingseinheit mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann direkt in die Startelf für das Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 – und überzeugte auf Anhieb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Cancelo agierte im 3-5-2 von Nagelsmann als rechter Schienenspieler und stellte von der ersten Minute an seine Offensivqualitäten unter Beweis. Viel Ballsicherheit, viel Kreativität, dazu eine tadellose Abstimmung mit seinen Kollegen: Cancelo spielte so, als würde er schon jahrelang das Bayern-Trikot tragen!

Nagelsmann über Cancelo: „Er war extrem auffällig“

„Er war extrem auffällig. Er gibt uns offensiv eine sehr hohe Qualität, er hat eine sehr gute Ruhe am Ball. Er hat den Gegner viel beschäftigt“, schwärmte Nagelsmann bei SPORT1 . „Man sieht, dass er eine Ausbildung genossen hat, bei der viel Fußball im Vordergrund stand. Deswegen wollten wir ihn auch unbedingt.“

Der Bayern-Coach weiter: „Ich bin froh, dass er bei uns ist, weil er uns a) viel Variabilität auf beiden Flügeln gibt und er b) ein Weltklasse-Spieler ist, der uns in unserer Idee, wie wir Fußball spielen wollen, extrem weiterbringt.“

Dabei deutete Nagelmann aber auch an, dass er nicht mit Cancelos Flanke vor dem 1:0 gerechnet hatte. „Wichtig ist als Trainer, nicht hereinzurufen: ‚Mach ein Eins-gegen-Eins‘, das weiß er selbst, sondern ihm Alternativen aufzuzeigen. Benji (Benjamin Pavard, Anm. d. Red.) war hinter dem Ball, dort hätte er hinspielen können“, sagte der Bayern-Trainer: „Wenn er das Eins-gegen-Eins-Duell gewinnt und so flankt, dann ist das absolut in Ordnung. Da werden noch einige gute folgen!“