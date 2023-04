Bei Bayern-Aus im DFB-Pokal gegen Freiburg - Musiala & Streich mit irritierender Szene

Der 20-Jährige mutierte beim dramatischen Aus im DFB-Pokalviertelfinale des FC Bayern gegen den SC Freiburg (1:2) zum Unglücksraben der Münchner, verschuldete mit seinem Handspiel den entscheidenden Strafstoß in der Nachspielzeit.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Musiala lässt Streich abblitzen

Und so kam es nach der Partie zu einer kurios anmutenden Szene: Musiala lief auf dem Weg in die Kabine an Streich vorbei.