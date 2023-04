DFB-Pokal: Dem BVB fehlt das Titel-Gen! SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Für einen kurzen Moment war die Arena am Mittwochabend wegen eines Stromausfalls dunkel. Es war sinnbildlich für den BVB, bei dem in der wichtigsten Phase der Saison offenbar die Lichter ausgeknipst werden.

Gut so: Nach der 0:2-Pleite im Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig suchten Edin Terzic und die Spieler gar nicht erst nach Ausreden. „Katastrophal!“, schimpfte der Trainer. „Wir wurden aufgefressen!“, monierte Kapitän Marco Reus . „Das war das Schlechteste, was ich seit geraumer Zeit von uns gesehen habe“, schimpfte Sportchef Sebastian Kehl.

Die Nicht-Leistung in Leipzig hatte jede Generalabrechnung verdient. Nur zwei Schüsschen brachten die Stars in 90 Minuten aufs Tor, nur 37 Prozent betrug die Zweikampfquote - unterirdisch!

In der vergangenen Saison scheiterte der BVB bereits in allen (drei!) Pokal-Wettbewerben und in der Liga an den Bayern (1:3/2:3).