DFB-Pokal: BVB desaströs! Werner schießt Leipzig ins Halbfinale

Timo Werner erzielte nach einer starken Anfangsphase die Führung für die Sachsen (22. Minute). Dortmund konnte sich bei Schlussmann Gregor Kobel und der fahrlässigen Chancenverwertung der Leipziger bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand. ZDF -Experte Per Mertesacker sprach schon in der Halbzeitpause Klartext : „Dortmund war ein Schatten seiner selbst“, urteilte der Weltmeister von 2014.

Nach Pokalsieg: So will Hoeneß den VfB zum Klassenerhalt führen

Orban macht den Deckel drauf

Im zweiten Durchgang stellte Terzic um, die Dortmunder agierten fortan mutiger, ohne sich allerdings klare Torchancen zu erspielen. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Yanis Blaswich. Im Gegenzug traf Orban.

Auch BVB-Trainer Terzic hatte nach der Niederlage bei den Bayern „gar keinen Grund“ gesehen, „negativ oder pessimistisch in die kommenden Aufgaben zu gehen“. Er musste in Leipzig auf den verletzten Nico Schlotterbeck und den rotgesperrten Karim Adeyemi verzichten. Auch der angeschlagene Sebastien Haller stand nicht im Kader, Jude Bellingham saß aus Gründen der Belastungssteuerung lange auf der Bank.

In der ausverkauften Red Bull Arena schienen sich die Leipziger vor 47.069 Zuschauern jedoch schneller vom jüngsten Rückschlag erholt zu haben. Die Gastgeber übten in einer wilden Anfangsphase stetigen Druck aus. BVB-Keeper Gregor Kobel, der durch seinen schweren Patzer am Samstag noch die Pleite in München eingeleitet hatte, war gleich mehrmals in den ersten Minuten gefordert.