DFB-Pokal: RB Leipzig will Lindström - aber Eintracht Frankfurt hat nichts zu verschenken

Leipzig-Angebot für Lindström zu niedrig

Wie SPORT1 weiß, haben die Sachsen ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro abgegeben. Leipzig sieht in Lindström ein perfektes passendes Puzzlestück für das eigene Team.

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte Krösche zuletzt das Leipziger Interesse am Spieler, schob allerdings hinterher, dass nicht nur RB anklopfe: „Jesper ist ein gutes Beispiel unserer Philosophie bei der Eintracht.“ 25 Millionen Euro sind also zu wenig!

Eintracht hat alle Hebel in der eigenen Hand

Die Eintracht hat nämlich alle Hebel in der Hand. Lindström kam 2021 für knapp sechs Millionen Euro von Bröndby an den Main und unterschrieb einen bis 2026 laufenden Fünf-Jahres-Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Wer den Offensivmann der Frankfurter haben will, der muss tief in die Tasche greifen. 30 bis 35 Millionen Euro werden mindestens fällig für Lindström.