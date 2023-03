Eintracht-Star vor Abschied! Erste Klubs klopfen schon in Frankfurt an

Nach SPORT1 -Informationen darf der aktuell am Knöchel verletzte Offensivmann den Klub für rund 30 Millionen Euro verlassen.

Eintracht kalkuliert Lindström-Abgang ein

Sportvorstand Markus Krösche hat für den Fall der Fälle auch schon vorgebaut: In Omar Marmoush wird sich vom VfL Wolfsburg ein Allrounder ablösefrei der SGE anschließen .

BVB wie 2011? "Hätte nichts dagegen, so eine Serie zu starten"

Nicht ohne Grund steht ein Profi wie der 112-malige Bundesligaspieler Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim auf Krösches Zettel. Sollten die Kraichgauer absteigen, würde laut Sky eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 15 Millionen Euro greifen.

Lindströms Vertrag läuft noch bis 2026

Der WM-Teilnehmer kam vor zwei Jahren für sieben Millionen Euro von Bröndby an den Main und unterschrieb einen bis 2026 laufenden Vertrag. In 70 Pflichtspielen steuerte er 13 Tore und 14 Vorlagen bei der Eintracht bei und war ein Garant für den Europa-League-Sieg in der vergangenen Saison.