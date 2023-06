DFB-Pokal: Star von RB Leipzig droht Strafe nach Pyro-Jubel

Dominik Szoboszlai hat mit seinen 2:0 Treffer in der 85. Minute im DFB Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt das Spiel für RB Leipzig entschieden. Zum zweiten Mal in Serie gewinnen die Roten Bullen den deutschen Pokal. Allerdings hat der Ungar auch nach dem Spiel eine Hauptrolle eingenommen, die drastische Konsequenzen für ihn bedeuten könnten.

Nach der Pokal-Übergabe feierten die Leipziger Spieler mit den Fans, die knapp 200 Kilometer nach Berlin gefahren waren, um ihre Mannschaft zur Titelverteidigung anzufeuern. Mitten im Geschehen befand sich Szoboszlai , der mit bengalischen Feuer in der Hand mit seinen Mitspielern vor dem Block tanzte.

In der Vergangenheit erhielten Spieler bisweilen eine heftige Strafe, wenn sie Pyrotechnik benutzt hatten.

In Folge des Aufstieges von Fortuna Düsseldorf in der Relegation 2012 gegen Hertha BSC hantierten Düsseldorf-Kapitän Andreas Lambertz und Maximilian Beister ebenfalls mit Pyros. Daraufhin mussten die beiden eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro zahlen, damit das Verfahren eingestellt wurde.