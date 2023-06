RB Leipzig: Warum Dominik Szoboszlai "ein bisschen Angst" vor Marco Rose hatte

Nach dem ersten Titel der Klubgeschichte im vergangenen Jahr soll gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (20 Uhr im LIVETICKER) wieder der Pott her.

DFB-Pokal-Finale? „Ich hasse das Warten“

Szoboszlai: Ja, die Saison ist noch nicht zu Ende. In der Bundesliga haben wir unser Ziel erreicht, wir spielen wieder in der Champions League. Aber das Highlight steht noch bevor. Und wir wollen den Pokal verteidigen!

Szoboszlai: Bei mir persönlich gar nicht so groß, ich bin allgemein nicht so nervös vor einem Spiel. Ich kann es kaum erwarten. Ich hasse das Warten.

Szoboszlai: Kein einziges Mal habe ich daran gedacht. Wir dürfen nicht schon vorher überlegen, was wir machen werden, wenn wir gewinnen. Wir spielen am Samstag erst einmal gegen Eintracht Frankfurt über 90 Minuten, vielleicht 120 Minuten, oder müssen sogar noch ins Elfmeterschießen. Hoffentlich nicht (lacht) .

Warum Szoboszlai „ein bisschen Angst“ vor Rose hatte

Szoboszlai: Es macht keinen Unterschied. Wir kennen uns, seit ich 14 bin. Aber wir hatten nicht immer die beste Beziehung in Salzburg (lacht) . Er musste schon ein paar Mal mit mir reden, mich auf den Boden zurückholen. Mit 16 Jahren dachte ich mir, dass das reicht, was ich gerade mache. Aber das hat es natürlich nicht. Jetzt mit 22 weiß ich das und sage auch immer, dass ich seine Ansagen brauchte. Seinetwegen bin ich auch dort angekommen, wo ich gerade stehe.

SPORT1: Sie hatten nicht die beste Beziehung in Salzburg? Was haben Sie dann gedacht, als er im letzten Jahr wieder Ihr Trainer wurde?

„Ich persönlich habe für Leipzig gespielt und für Karim“

SPORT1: Wie war das, nachdem Sie mit Leipzig 3:1 gegen Bayern gewonnen hatten und Ihnen vermeintlich die Meisterschaft entrissen haben. Sie hatten Adeyemi per Facetime am Handy, haben sie da zusammen gefeiert?

Szoboszlai: Es ist Wahnsinn, dass ihr das alles seht! Klar habe ich ihn angerufen, weil er einer meiner besten Freunde ist. Aber wir haben für Leipzig gespielt, nicht für Dortmund. Wir haben selbst um die Champions League und den dritten Platz in der Liga gespielt. Zudem hatten wir auch noch nie in der Allianz Arena gewonnen. Ich persönlich habe für Leipzig gespielt und für Karim, weil er einfach ein enger Freund ist. Aber das war nicht irgendein Schuss gegen die Bayern, sondern es liegt mir am Herzen, dass er etwas erreicht. Und wenn ich so helfen konnte, dann habe ich halt geholfen.

Transfer? „Jedes Kind träumt von einem großen Verein“

Szoboszlai: Gerüchte um Spieler und Vereine gibt es ständig im Fußball. Ich glaube, jedes Kind träumt von einem großen Verein, egal ob das in Spanien ist, in England, oder in Deutschland. Das sind alles große Klubs in den Top fünf Ligen. Ich bin jetzt in Deutschland bei einem Top-Drei-Verein. Aber Sie wissen, Fußball ist schnelllebig, da kann immer viel passieren. Jetzt gerade habe ich nur ein Ziel vor mir: Wir wollen den DFB-Pokal wieder nach Leipzig holen.