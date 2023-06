Eintracht Frankfurt: So krass explodieren Frankfurts Kaderkosten - die Gründe

Eintracht Frankfurt zählt in der Bundesliga inzwischen regelmäßig zu den Europacup-Kandidaten. Das macht sich auch in den Kosten bemerkbar.

Der Blick auf den Personalaufwand ist dabei sehr aussagekräftig, die Etat-Tabelle gibt durchaus die Richtung dafür vor, wo ein Team am Ende der Bundesliga-Saison im Optimalfall landen sollte.

Bei Eintracht Frankfurt explodieren die Kaderkosten

2020 steckte der Klub noch etwa 84 Millionen Euro, 2021 bereits 97,6 Millionen Euro in Mannschaft und Trainerteam. Vor zwei Jahren noch lagen Borussia Dortmund und die Hessen in diesem Bereich 118 Millionen Euro auseinander.

Dies hat sich nach Ablauf der aktuell laufenden Spielzeit geändert. 128,26 Millionen Euro beträgt der Personalaufwand bei den Hessen inzwischen – also 30 Millionen mehr als noch 2021!

Krösche arbeitet mit einem „Baustein-System“

Der zweite Blick relativiert die Steigerungen etwas. In einem Bericht der Sport Bild vom 24. Februar wird das „Baustein-System“ für Spieler-Verträge erklärt. Kurz und knapp gesagt: Das Grundgehalt wird etwas weniger.

Triumph in der Europa League, Qualifikation für die Königsklasse, Erreichen des Champions-League-Achtelfinales mit zehn Zählern, Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale und 27 Zähler vor der Winter-Weltmeisterschaft in Katar: Krösche musste bei so vielen Siegen den Geldspeicher regelmäßig öffnen.