Böse Überraschung im DFB-Pokal: "Mehr als ein Warnschuss"

Maaßen mahnte mit Blick auf den Bundesliga-Start am Wochenende: „Das ist mehr als ein Warnschuss, wir werden jetzt in der Woche genau hinschauen. Es wartet uns ein Heimspiel gegen Gladbach, da müssen wir einiges gutmachen.“

FC Augsburg im DFB-Pokal raus: „unerklärlich“

Der neue Kapitän Ermedin Demirovic fand ebenfalls deutliche Worte: „Das ist ein Katastrophen-Tag heute. Nach einer guten Vorbereitung so auszuscheiden, geht gar nicht. Wir waren heute in vielen Bereichen zu schwach, obwohl wir in der Vorbereitung gut gearbeitet und uns für das Spiel viel vorgenommen haben. Das ist unerklärlich - das gilt es aufzuarbeiten.“ Von einem „dicken Warnschuss“ sprach auch Niklas Dorsch: „Wenn du gegen einen Drittligisten verlierst, fehlt es an vielen Ecken und Enden.“