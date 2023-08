Erste Bundesliga-Sensation im Pokal!

Nach langer Unterzahl waren die Norddeutschen gleich an der ersten Hürde im DFB-Pokal gescheitert und hatten die Generalprobe fürs Duell mit Harry Kane und Co . gründlich verpatzt. Beim Drittligisten Viktoria Köln verlor die Mannschaft von Trainer Ole Werner 2:3 (1:0) und verspielte dabei gleich zwei Führungen.

Werder Bremen schon wieder früh raus

Füllkrug: „Wir verteidigen schlecht“

Einen derart frühen Platzverweis wie am Samstag in Köln sollte sich Bremen dort besser nicht leisten. Nach der berechtigten Roten Karte gegen Pieper zog sich der Bundesligist weit zurück, überließ Viktoria meist den Ball und versuchte, Nadelstiche zu setzen.

In Unterzahl brachten Marvin Ducksch (43.) und Niclas Füllkrug (77., Foulelfmeter) den Favoriten zweimal in Führung. Doch David Philipp (72./79.), früher bei Werder in der Jugend aktiv, und Donny Bogicevic (90.+4) schossen den Underdog erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in die zweite Runde.