DFB-Pokal heute: SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag um 15:30 Uhr steht das DFB-Pokal-Spiel der SpVgg Unterhaching gegen den FC Augsburg an. Dies wird das dritte Pflichtspiel-Duell der beiden Mannschaften im Profifußball sein. Beide Vorstöße gingen bisher an den FCA. Doch Unterhachings Trainer Marc Unterberger kann auf eine aussichtsreiche Pokalbilanz seines Vorgängers Heiko Herrlich blicken, welcher beim ersten Spiel einer Amtszeit überraschend den SC Freiburg besiegte. Augsburg hingegen schied in neun Versuchen innerhalb von sechs Jahren dreimal in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Jedoch konnten sie seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011 drei Mal in Folge die erste Hürde überwinden.

Nach zwei gescheiterten Versuchen in den letzten Jahren, versucht die SpVgg Unterhaching erneut, die erste Runde des DFB-Pokals zu überstehen. Die Mannschaft, welche als Meister der Regionalliga Bayern ins Turnier gestartet ist, strebt ihren größten Erfolg in diesem Wettbewerb an. In den letzten vier Saisons schied der FC Augsburg stets in der ersten oder zweiten Runde des DFB-Pokals aus, ein deutlicher Rückschlag für das Team, welches sich den Aufstieg in die Bundesliga 2011 sicherte. Jedoch konnte Augsburg in 10 der letzten 11 DFB-Pokal-Duelle mit Teams aus der dritthöchsten Spielklasse durchsetzen.

In Unterhachings Startelf wird Patrick Hobsch mit dem besten Torrekord der letzten Saison gesetzt sein. Hobsch hat bisher nur einmal Pflichtspiel-Pokalerfahrung, als er 2019 mit dem VfL Lübeck gegen den FC St. Pauli spielte. In Unterhaching kann man auf einen Rekord zählen: Das Team kommt zum 12. Heimspiel in Folge im DFB-Pokal - ein bisher unerreichter Vereinsrekord, jedoch ereilten sie in 10 der letzten 11 Spiele, in denen sie Heimrecht hatten, mindestens ein Gegentor. Augsburg hingegen verlor bei seinem letzten DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern mit 2-5-Toren.

Die Spannung steigt, da beide Mannschaften erwartungsvoll in diese Partie gehen. Die SpVgg Unterhaching hofft, ihren größten Erfolg im DFB-Pokal zu feiern, während der FC Augsburg sein Pokalgesicht wiederfinden möchte, nachdem sie in der letzten Saison von Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen wurden. Das Spiel verspricht eine großartige Begegnung zu werden.

Wird SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal heute: Wo wird Haching gegen Augsburg im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Unterhaching gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch die anderen Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zum DFB-Pokal!

Die Highlights der DFB-Pokalspiele werden am Folgetag auf unserem Sportsender SPORT1 gezeigt.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 am Folgetag ab 0:00 Uhr on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

