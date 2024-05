Nationalmannschafts-Hammer live in der Tagesschau verkündet!

„Der Dortmunder Fußball-Profi Nico Schlotterbeck wird in den Kader für die Heim-Europameisterschaft im Sommer berufen. Das erfuhr die Tagesschau aus DFB-Kreisen. Schlotterbeck hat sich zuletzt durch gute Leistungen in der Bundesliga und in der Champions League empfohlen“, erklärte Sprecher Jens Riewa am Sonntagabend um 20.10 Uhr völlig überraschend.