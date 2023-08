DFB-Pokal heute: SV Elversberg gegen 1. FSV Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die SV 07 Elversberg trifft heute in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FSV Mainz 05. Die beiden Mannschaften standen sich vor zwei Jahren bereits im DFB-Pokal gegenüber, als Mainz sich nach einem dramatischen Elfmeterschießen durchsetzte. Elversberg konnte sich in der Vergangenheit jedoch auch gegen Bundesligisten im Pokal durchsetzen, wie beispielsweise letzte Saison gegen Bayer 04 Leverkusen. Mainz hingegen hat gegen Zweitligisten im Pokal eine negative Bilanz.

Beide Mannschaften haben in der Vergangenheit sowohl Erfolge als auch Niederlagen im DFB-Pokal erlebt. Während Mainz zweimal das Achtelfinale erreichte, blieb Elversberg in fünf von neun Teilnahmen in der ersten Runde hängen. Die Saarländer haben jedoch in diesem Jahr den Saarlandpokal gewonnen und sind somit in guter Form. Mainz hingegen musste in der vergangenen Saison eine hohe Niederlage gegen den FC Bayern München hinnehmen.