DFB-Pokal heute: TSG Balingen gegen VfB Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der VfB Stuttgart möchte seinerseits wiederum an die erfolgreiche Pokal-Saison des vergangenen Jahres anknüpfen und auch in dieser Spielzeit alle Register ziehen, um möglichst weit im Wettbewerb zu kommen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hat die vergangene Bundesliga-Saison zwar mit einer Zitterpartie in der Relegation retten können, jedoch schmälert das in keiner Weise die Ambitionen im DFB-Pokal. Der VfB Stuttgart wird für TSG Balingen zweifellos ein schwerer Gegner werden, und die Spieler von TSG Balingen müssen alles geben, um gegen den Bundesligisten zu bestehen.