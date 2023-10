DFB-Pokal: Elfmeter-Drama um HSV!

Hamburg übersteht das Elfmeter-Drama auf der Bielefelder Alm! Gegen den Drittligisten rettet sich der HSV durch das 4:3 i.E. (1:1 n.V.) am Dienstagabend ins Achtelfinale des DFB-Pokals.

Trotz sagenhafter 44 Schüsse (davon nur 10 aufs Tor) kam das Nordlicht in der regulären Spielzeit nicht über ein Remis hinaus. Bakery Jatta (77.) egalisierte zunächst den Bielefelder Führungstreffer durch Nicklas Shipnoski (11.) – ehe die letztmögliche Erlösung folgte!

Elfmeter-Held Raab freute sich nach Abpfiff am Sky -Mikrofon - auch wegen eines Spickzettels, der ihm während des Elfmeterschießens helfen sollte: „Es standen paar gute Tipps von unserem Torwart-Trainer drauf, ich musste mal auch einen halten. Der Letzte war aber frei Schnauze, je nachdem, wie du dich fühlst.“

Auch sein Trainer Tim Walter freute sich: „Er ist eine Rakete, ich habe zwei gute Torhüter. Daher freue ich mich für ihn extrem, aber auch für den Verein und die Mannschaft. Ich bin wirklich zufrieden, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und am Ende verdient gewonnen. Die Jungs wollen besser werden, ich kann auf alle bauen!“

DFB-Pokal: Medizinischer Notfall unterbricht HSV-Spiel

Bielefeld lieferte im Duell der beiden Sommer-Relegationsverlierer nach dem Führungstor eine beherzte Abwehrschlacht. Immer wieder rannten die Gäste aus Hamburg an, erspielten sich Chance um Chance - doch Bielefelds Torhüter Jonas Kersken hielt seinen Kasten lange Zeit sauber.

Erst als HSV-Trainer Tim Walter in der Schlussphase seine zunächst geschonten Offensivkräfte Robert Glatzel und Jatta brachte, durchbrachen die Gäste das Bollwerk. Jatta traf zwei Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf. In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.