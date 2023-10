DFB-Pokal: Medizinischer Notfall bei HSV-Spiel

Schiedsrichter Dr. Robert Kampka verzichtete beim Stand von 1:1 zunächst auf den Wiederanpfiff in der Verlängerung. Die Stimmung in der Arena war spürbar bedrückt, Einsatzkräfte schirmten die Person mit Decken ab. Nachdem die Person zunächst von den Teamärzten behandelt und anschließend unter großem Applaus von den Rettungskräften abtransportiert wurde, konnte der Unparteiische das Spiel fortsetzen. Die Behandlung dauerte rund sechs Minuten.

Bakery Jatta hatte den HSV durch seinen Treffer in der 77. Minute erst in die Verlängerung gerettet, nachdem Nicklas Shipnovski die Arminia früh in Führung gebracht hatte (11.). Am Ende setzte sich der favorisierte Zweitligist aus Hamburg mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch.