Schalke-Pleite im Pokal - Underdog Homburg sorgt für nächste Sensation

Fabian Eisele (32.) und Phil Harres (83.) trafen für den Gastgeber in Homburg. Branimir Hrgota sorgte mit einem trockenen Schuss aus 20 Metern für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Fürther (52.), die in dieser Saison weiter auswärts nicht gewinnen konnten.

Marcin Kaminski (16.) brachte Schalke zwar in Führung und ließ die Königsblauen zunächst auf den zweiten Erfolg unter Neu-Trainer Karel Geraerts hoffen. Doch Marcel Hartel (57.) traf per Handelfmeter zum Ausgleich, ehe Johannes Eggestein (102.) für den Siegtreffer sorgte.

Damit erreichten die Hamburger zum zweiten Mal in den letzten 18 Jahren das Achtelfinale. Für Schalke war hingegen wie in den letzten beiden Spielzeiten in der 2. Runde Schluss - und das verdient. Drei Tage nach dem Befreiungsschlag in der Liga (3:2 gegen Hannover 96) gerieten die Gäste trotz Halbzeitführung im zweiten Abschnitt immer stärker unter Druck.