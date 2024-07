Olympia 2024: Wo soll das noch hinführen?

Viel war im Vorfeld geschrieben worden über die mitten in der Stadt geplante Eröffnungsfeier für Olympia 2024 in Paris. Zum ersten Mal überhaupt sollten Olympische Spiele nicht in einem Stadion eröffnet werden, stattdessen konnten rund 600.000 Menschen entlang der Seine an der Bootsparade teilnehmen.