Blamage im DFB-Pokal! FC Bayern setzt schwarze Serie fort - zehn Teams erfolgreicher als FCB

Der Traum vom DFB-Pokaltitel ist für den FC Bayern nach der 1:2-Niederlange in der zweiten Runde beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken überraschend früh geplatzt. Aber ist das überhaupt noch überraschend früh?

Denn mit der peinlichen Niederlage setzten die Münchner ihre schwarze Serie im deutschen Pokalwettbewerb fort. Elf Jahre in Folge hatte der FC Bayern zuvor immer mindestens das Halbfinale erreicht - nun scheiterte der Rekordpokalsieger zum vierten Mal in Folge früher.

Und damit nicht genug: Die jüngste Niederlage in Saarbrücken war bereits das dritte Mal(!) in den vergangenen vier Jahren, dass der FCB schon in der zweiten Runde des Pokals ausschied.