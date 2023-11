DFB-Pokal-Auslosung: Kracher-Paarung! BVB erwischt Hammer-Los

+++ Die Paarungen +++

+++ Toppmöller reagiert auf Saarbrücken-Los +++

Nach der Pokal-Sensation gegen den FC Bayern wartet auf den 1. FC Saarbrücken nun der nächste Bundesligist. Mit Eintracht Frankfurt reist ein Topklub an. „Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Bewerb geworfen sowie in der ersten Runde den Zweitligisten KSC. Das allein zeigt schon, welch Potenzial in unserem nächsten DFB-Pokalgegner steckt. Wir werden selbstverständlich auch diese Aufgabe mit vollem Engagement angehen und freuen uns auf das Duell“, sagt Frankfurts Coach Dino Toppmöller bei SPORT1 .

+++ Es wird ernst +++

+++ Nur noch sechs Bundesligisten dabei +++

Nicht mehr am Start ist RB Leipzig. Der Titelverteidiger verpasste nach drei aufeinanderfolgenden Endspiel-Teilnahmen sowie zwei Triumphen in Folge nach einer 0:1-Pleite beim VfL Wolfsburg den Sprung in die 3. Runde. Auch der FC Bayern verabschiedete sich am Mittwochabend sensationell gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Wettbewerb und muss damit weiter auf den ersten Titel seit 2020 warten.