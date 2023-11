DFB-Pokal: Dann wird das Achtelfinale gelost - Teams, Termin, Losfee, alle Infos

Nicht mehr am Start ist RB Leipzig. Der Titelverteidiger verpasste nach drei aufeinanderfolgenden Endspiel-Teilnahmen sowie zwei Triumphen in Folge nach einer 0:1-Pleite beim VfL Wolfsburg den Sprung in die 3. Runde. Auch der FC Bayern verabschiedete sich am Mittwochabend sensationell gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem Wettbewerb und muss damit weiter auf den ersten Titel seit 2020 warten.