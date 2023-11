DFB-Pokal heute: Freiburg - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:00 Uhr trifft der Sport-Club Freiburg auf den SC Paderborn 07 im DFB-Pokal. Dies ist das 16. Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften. Obwohl die Breisgauer in der Gesamtbilanz mit 6:4 Siegen vorne liegen, hat der SC Paderborn drei von vier Siegen in Auswärtsspielen in Freiburg erzielt, einschließlich des letzten Aufeinandertreffens im Januar 2020. Das einzige vorherige Aufeinandertreffen im DFB-Pokal war ein 2:2 im November 2004 in Paderborn, bei dem sich Freiburg nach 120 Minuten mit 4:1 im Elfmeterschießen durchsetzte. In den sieben bisherigen Pflichtspielen in Freiburg gab es jedoch stets einen Sieger und kein einziges Remis zwischen beiden Klubs.

Die Mannschaften im Fokus

Kimberly Ezekwem, der im Sommer 2023 vom SC Freiburg zum SC Paderborn wechselte, könnte eine Schlüsselrolle in diesem Spiel spielen. Der 22-jährige Abwehrspieler, der seit der A-Jugend in Freiburg spielt, feierte im Mai 2023 sein Bundesliga-Debüt. Der SC Freiburg hat in den letzten beiden DFB-Pokal-Saisons mindestens das Halbfinale erreicht, während der SC Paderborn in vier der letzten fünf Zweitrundenbegegnungen erfolgreich war. Freiburg hat sich in den letzten neun Pokalduellen gegen unterklassige Teams durchgesetzt und die letzten vier Duelle mit Zweitligisten gewonnen. Paderborn hingegen schied in 14 von 17 Pokalduellen gegen Bundesligisten aus, konnte aber zwei der letzten vier Spiele gewinnen.

Erwartungen und Prognosen

Paderborn, das in der ersten Runde souverän mit 7:0 gegen Energie Cottbus gewann, hat in den letzten sieben Pokalsaisons sechsmal die erste Runde überstanden. Sie haben in jedem der letzten acht Pokalspiele getroffen und dabei beeindruckende 31 Tore erzielt. Freiburgs Roland Sallai könnte eine entscheidende Rolle spielen, nachdem er beim 2:0-Sieg in der ersten Runde gegen den SV Oberachern mit einem Tor und einem Assist glänzte. Sallai war in der letzten Saison an den letzten drei Pokaltoren der Breisgauer direkt beteiligt. Mit diesen Fakten im Hinterkopf können wir uns auf ein interessantes Pokalspiel freuen.

