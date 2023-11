DFB-Pokal heute: Hertha BSC - Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Es ist wieder soweit, die Spannung steigt, die Flutlichter gehen an: Heute Abend um 20:45 Uhr trifft Hertha BSC im DFB-Pokal auf den 1. FSV Mainz 05. Die Hauptstädter haben dabei eine schwierige Aufgabe vor sich. Ihre Bilanz gegen die Nullfünfer ist alles andere als rosig: Seit acht Pflichtspielen sind sie sieglos gegen Mainz, und nur eines der letzten 13 Duelle konnten sie für sich entscheiden. Im DFB-Pokal trafen die beiden Klubs bisher nur einmal aufeinander, damals schied die Alte Dame nach einem 1:2 in Mainz aus.

Die Trainer und ihre Bilanzen

Auf Seiten der Mainzer sitzt Bo Svensson auf der Trainerbank. Seit seiner Amtsübernahme erreichte er im DFB-Pokal stets das Achtelfinale, schied dann jedoch aus. Trotzdem brachte er den FSV damit so weit, wie es zuletzt Sandro Schwarz in der Saison 2017/18 gelang. Bei Hertha BSC steht Pál Dárdai zum sechsten Mal als Coach in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bei vier der fünf vorherigen Male kam seine Truppe weiter. Mit der Halbfinal-Teilnahme 2015/16 führte der Ungar die Alte Dame zu ihrer besten DFB-Pokal-Saison in diesem Jahrtausend.